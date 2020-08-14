В Ростовской области еще три пенсионера скончались от COVID-19

В Ростовской области еще три пенсионера стали жертвами коронавируса в минувшие сутки. Данные по состоянию на 16 августа передает донское правительство.Не перенесли ковид 61-летний мужчина с заболеваниями органов кровообращения и сахарным диабетом, 67-летняя женщина также с заболеваниями органов кровообращения и 78-летняя дончанка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, общее количество умерших пациентов с диагнозом «коронавирус» достигло 278 человек.В основном жертвами новой инфекции на Дону становятся пожилые люди. За последнюю неделю в регионе фиксируют от трех до шести смертей ежедневно.