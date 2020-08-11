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В Ростовской области еще три пенсионера стали жертвами коронавируса

В Ростовской области еще три пенсионера стали жертвами коронавируса
В Ростовской области еще три пожилых человека в возрасте от 76 лет до 81 года стали жертвами коронавируса. Об этом 13 августа сообщило донское правительство.

Не перенесла инфекцию 76-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 79-летняя жительница региона также с сердечно-сосудистым заболеванием, ожирением и сахарным диабетом и 81-летний пенсионер с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, общее количество скончавшихся от коронавируса за весь период пандемии дончан составляет 274 человека. В то же время растет и число больных. По состоянию на 13 августа лечатся от новой инфекции 2 337 дончан.

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