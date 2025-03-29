В Ростовской области доля отказов на автокредиты выросла до 83,1%

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В феврале 2025 года в Ростовской области был зафиксирован самый высокий уровень отказов по заявкам на автокредиты — 83,1%. Это значительно превышает средние показатели по России за последний месяц.Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по стране в феврале 2025 года процент отказов по автокредитам составил 81,1%. Это на 0,9 процентного пункта выше, чем в январе того же года, и на 4,7 пункта больше, чем в ноябре 2024-го.Рост количества отказов наблюдается уже третий месяц подряд. Наибольшие показатели были зафиксированы в Краснодарском крае (83,1%), Ростовской области (83,1%), Московской области (82,2%), Свердловской области (81,2%) и Тюменской области (81%).В Москве также был отмечен высокий уровень отказов — 79,6%. Основные причины роста связаны с новыми ограничениями для граждан с высокой долговой нагрузкой (более 50%). После введения этих правил автокредиты стали практически недоступными для большинства таких заемщиков.