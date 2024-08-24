В Ростовской области с 1 сентября откроют охоту на копытных животных

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области с осени откроют охоту на кабана и других копытных животных. Об этом сообщается в правилах охоты на территории донского региона, опубликованных на сайте правовой информации.Охота на кабана будет разрешена во всех охотничьих угодьях с 1 сентября по 28 февраля. Кроме того, с 1 сентября откроется охота на благородного оленя, пятнистого оленя, лося и лань. Однако на взрослых самцов охотиться можно будет только в течение месяца — до 30 сентября.С первой субботы сентября (7-е число) начнётся охота на серую куропатку, которая продлится до первого воскресенья декабря. С 10 сентября по 28 февраля разрешена охота на ондатру.Напомним, что в этом году не будет открыта охота на сибирского горного козла, дикого северного оленя, сибирскую косулю, глухаря, тетерева, рысь, соболя и медведя.