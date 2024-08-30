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В Ростовской области четверых детей госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции в детсаду

В Ростовской области четверых детей госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции в детсаду

В Волгодонске Ростовской области в детском саду «Кораблик» произошла вспышка острой кишечной инфекции. У пятерых детей, посещающих это дошкольное учреждение, была обнаружена острая кишечная инфекция. Четверо из них были госпитализированы.

У троих детей обнаружили ротавирус, норовирус и энтеровирус. У двоих других малышей выявили острую кишечную инфекцию, причина которой пока не известна. Сейчас двоих детей уже выписали из больницы.

Из-за вспышки болезни детский сад «Кораблик» временно закрыт с 28 августа. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Ростовской области следит за ходом и результатами расследования.
Фото: детский сад «Кораблик»
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