В Ростовской области четверых детей госпитализировали из-за вспышки кишечной инфекции в детсаду

Фото: детский сад «Кораблик»

В Волгодонске Ростовской области в детском саду «Кораблик» произошла вспышка острой кишечной инфекции. У пятерых детей, посещающих это дошкольное учреждение, была обнаружена острая кишечная инфекция. Четверо из них были госпитализированы.У троих детей обнаружили ротавирус, норовирус и энтеровирус. У двоих других малышей выявили острую кишечную инфекцию, причина которой пока не известна. Сейчас двоих детей уже выписали из больницы.Из-за вспышки болезни детский сад «Кораблик» временно закрыт с 28 августа. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратура Ростовской области следит за ходом и результатами расследования.