В Ростовской области близкие ищут пропавшего 36-летнего жителя Севастополя

Фото: соцесети

Житель Севастополя пропал без вести в Ростовской области. Дмитрий Кулинич не выходит на связь с 7 ноября.Как рассказали родственники Дмитрия, он направлялся в ЛНР к родителям. По дороге он созвонился с близкими и сообщил, что проезжает поселок Каменоломни в Ростовской области. После чего от мужчины уже шесть дней нет никаких вестей. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и к добровольцам.Мужчина ростом около 178 сантиметров и среднего телосложения. У него коротко стриженные черные волосы и карие глаза.Если вы располагаете любой информацией о местонахождении Дмитрия, обратитесь в отделение полиции или сообщите по номеру: +7-978-026-80-04.