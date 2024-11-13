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В Ростовской области близкие ищут пропавшего 36-летнего жителя Севастополя

В Ростовской области близкие ищут пропавшего 36-летнего жителя Севастополя

Житель Севастополя пропал без вести в Ростовской области. Дмитрий Кулинич не выходит на связь с 7 ноября.

Как рассказали родственники Дмитрия, он направлялся в ЛНР к родителям. По дороге он созвонился с близкими и сообщил, что проезжает поселок Каменоломни в Ростовской области. После чего от мужчины уже шесть дней нет никаких вестей. Обеспокоенные близкие обратились в полицию и к добровольцам.

Мужчина ростом около 178 сантиметров и среднего телосложения. У него коротко стриженные черные волосы и карие глаза.

Если вы располагаете любой информацией о местонахождении Дмитрия, обратитесь в отделение полиции или сообщите по номеру: +7-978-026-80-04.
Фото: соцесети
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