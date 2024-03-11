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В Ростовской области без вести пропала 15-летняя школьница

В Ростовской области без вести пропала 15-летняя школьница
В Ростовской области разыскивают 15-летнюю девочку, пропавшую без вести. Жительница донской столицы Оксана Шкаринова ушла из дома 7 марта и с тех пор не вернулась.

Родственники пытались отыскать школьницу самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Пропавшая — худенькая девочка невысокого роста (около 160 сантиметров). У нее голубые глаза и светло-русые волосы. Последний раз Оксану видели в синем пальто, на плече — такого же цвета рюкзак.

Если вам известно что-либо о местонахождении школьницы, сообщите об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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