В Ростовской области без вести пропала 15-летняя школьница

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области разыскивают 15-летнюю девочку, пропавшую без вести. Жительница донской столицы Оксана Шкаринова ушла из дома 7 марта и с тех пор не вернулась.Родственники пытались отыскать школьницу самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Пропавшая — худенькая девочка невысокого роста (около 160 сантиметров). У нее голубые глаза и светло-русые волосы. Последний раз Оксану видели в синем пальто, на плече — такого же цвета рюкзак.Если вам известно что-либо о местонахождении школьницы, сообщите об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.