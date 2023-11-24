В Ростове 13-летняя девочка пропала без вести после уроков в школе

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове без вести пропала 13-летняя девочка. О местонахождении Марии Пархоменко ничего не известно двое суток.Днем 22 ноября она ушла из школы после уроков. Однако дома так и не появилась. Родные обзвонили всех друзей и преподавателей Маши, но те не знали, куда она могла отправиться. Тогда близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Пропавшая - худенькая девочка невысокого роста (рост около 150 сантиметров). У нее светло-русые волосы, голубые глаза. Последний раз школьницу видели в черных брюках, черной кофте и бело-фиолетовых кроссовках.Если вам известно что-нибудь о местонахождении Маши, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.