На Дону без вести пропал пенсионер

В Ростовской области без вести пропал 79-летний мужчина. Александр Черкашин ушел из дома в Каменске-Шахтинском 11 февраля и до сих пор не вернулся.Уже четвертые сутки семья разыскивает пенсионера. К поискам подключились полиция и поисковый отряд.Судя по ориентировке, пропавший худощавого телосложения, седовласый, кареглазый, рост – 160 сантиметров. В день исчезновения был одет в темное пальто, меховую шапку, обут в черные ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Черкашина, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.