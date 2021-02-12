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На Дону без вести пропал пенсионер

На Дону без вести пропал пенсионер
В Ростовской области без вести пропал 79-летний мужчина. Александр Черкашин ушел из дома в Каменске-Шахтинском 11 февраля и до сих пор не вернулся.

Уже четвертые сутки семья разыскивает пенсионера. К поискам подключились полиция и поисковый отряд.

Судя по ориентировке, пропавший худощавого телосложения, седовласый, кареглазый, рост – 160 сантиметров. В день исчезновения был одет в темное пальто, меховую шапку, обут в черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Черкашина, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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