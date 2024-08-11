В Ростовской области без вести пропал 53-летний мужчина из Волгодонска

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Волгодонске с 25 июля не могут найти пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде.Виктор Сильченко в тот день вышел из дома и больше не вернулся. Родные тут же бросились искать мужчину, но все попытки оказались тщетны. Они в отчаянии написали заявление в полицию. Затем к поискам пропавшего подключились волонтеры.Рост мужчины — порядка 178 сантиметров, телосложение худощавое, темные волосы. Он был одет в коричневую футболку, синие штаны, черные тапки и голубую бейсболку.Если вам известно что-нибудь о местонахождении Виктора Сильченко, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.