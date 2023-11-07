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К поискам пропавшего в Шахтах Виктора Ракитянского подключились волонтеры

К поискам пропавшего в Шахтах Виктора Ракитянского подключились волонтеры
В городе Шахты Ростовской области разыскивают пропавшего 30-летнего мужчину. Виктор Ракитянский не выходит на связь с родными четыре месяца.

Последний раз мужчину видели 25 июля. В тот день он ушел из дома в переулке Фадеева, после чего пропал без вести. Виктор прекратил отвечать на звонки, оставив жену и маленькую дочь одних. Супруга испугалась за жизнь мужа и написала заявление в полицию.

Спустя четыре месяца после исчезновения мужчины родные обратились к волонтерам поисковых отрядов. Собравшись в группы, они будут прочесывать лесополосы и опрашивать его знакомых, а также жителей ближних районов.

Рост Виктора Ракитянского - примерно 180 сантиметров. У мужчины короткие темные волосы. Возможно, есть борода. Горожанин был одет в черную футболку с рисунком и синие шорты. При нем был рюкзак.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего или вы видели похожего человека, сообщите по номеру: 8-989-621-33-17 (супруга Елена).
Фото: Соцсети.
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