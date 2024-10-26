Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропал 38-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 38-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают 38-летнего Сергея Ярового, местонахождение которого неизвестно уже более двух недель.

Сергей Яровой исчез после того, как 12 октября ушел из дома. Житель хутора Новопавловка Октябрьского района отправился в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу, когда мужчина не вернулся поздно вечером. Самостоятельные поиски близких не увенчались успехом, после чего подключились полиция и волонтеры.

Сергей имеет рост от 160-170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза.

В последний раз его видели в черной толстовке, красной футболке и черных штанах. На ногах были черные мокасины.

Если вам приходилось видеть этого человека или у вас есть информация о его возможном местонахождении, просьба позвонить по номеру: 8-800-550-10-54.
Фото:поисково-спасательный отряд Юг
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.