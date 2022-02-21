Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове без вести пропал 66-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 66-летний мужчина
В Ростове разыскивают пенсионера, пропавшего без вести. Родные 66-летнего Владислава Бобрышева несколько дней пытаются его найти.

Последний раз его видели 19 февраля, когда он ушел из дома. До сих пор мужчина не вернулся. Дозвониться ему не удалось, а знакомые и друзья не знают, куда он мог направиться. Самостоятельные поиски не увенчались успехом. Тогда родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры. Они распространили в социальных сетях ориентировку.

Рост Владислава - порядка 170-174 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины короткие темные волосы с проседью и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, красный жилет с оранжевой каймой, рубашку и серые брюки. На ногах - черные кожаные ботинки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Владислава Бобрышева, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
0 0

Теги: пропал в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.