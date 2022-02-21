В Ростове без вести пропал 66-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове разыскивают пенсионера, пропавшего без вести. Родные 66-летнего Владислава Бобрышева несколько дней пытаются его найти.Последний раз его видели 19 февраля, когда он ушел из дома. До сих пор мужчина не вернулся. Дозвониться ему не удалось, а знакомые и друзья не знают, куда он мог направиться. Самостоятельные поиски не увенчались успехом. Тогда родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились и волонтеры. Они распространили в социальных сетях ориентировку.Рост Владислава - порядка 170-174 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины короткие темные волосы с проседью и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, красный жилет с оранжевой каймой, рубашку и серые брюки. На ногах - черные кожаные ботинки.Если вам известно что-либо о местонахождении Владислава Бобрышева, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.