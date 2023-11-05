В Ростовской области 6 ноября ожидаются дожди с грозой

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В Ростовской области 6 ноября накроет непогода. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.Дожди обрушатся почти на все районы региона. Осадки прогнозируют в Каменском, Константиновском, Верхнедонском, Сальском, Волгодонском районах. Также ливни ожидаются в Таганроге и Ростове-на-Дону.Местами скорость ветра при порывах будет достигать до 17 метров в секунду (более 60 километров в час). Также на регион ночью опустится густой туман.Жителям и гостям области рекомендуется переждать непогоду. В случае возникновения ЧП, следует позвонить по номеру: 112 .