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В Ростовской области 6 ноября ожидаются дожди с грозой

В Ростовской области 6 ноября ожидаются дожди с грозой
В Ростовской области 6 ноября накроет непогода. Об этом предупредили в донском ГУ МЧС.

Дожди обрушатся почти на все районы региона. Осадки прогнозируют в Каменском, Константиновском, Верхнедонском, Сальском, Волгодонском районах. Также ливни ожидаются в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Местами скорость ветра при порывах будет достигать до 17 метров в секунду (более 60 километров в час). Также на регион ночью опустится густой туман.

Жителям и гостям области рекомендуется переждать непогоду. В случае возникновения ЧП, следует позвонить по номеру: 112 .

Фото: Ростов.ру
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