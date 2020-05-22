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В Ростовской области – 152 новых заражённых коронавирусом

В Ростовской области – 152 новых заражённых коронавирусом
За сутки в Ростовской области выявили 152 людей, заражённых коронавирусом. Всего в регионе, по данным на утро 24 мая, - 3 569 больных COVID-19. Соответствующие данные сообщает интернет-портал правительства России стопкоронавирус.рф.

Как сообщалось ранее, скачок роста числа инфицированных дал очаг в Сальском психоневрологическом интернате. Здесь из-за одного больного сотрудника в общей сложности заразились несколько сотен подопечных и более двух десятков служащих. Сейчас учреждение находится на карантине.

Большая часть случаев инфицирования проходит бессимптомно, их регистрируют только после тестирования. Поэтому обследование обязательно проводят для медицинских работников и тех, кто прибыл из-за рубежа или из других регионов страны.

Всего в России уже выявлен 344 481 случай заболевания COVID-19, за последние сутки – 8 599. От коронавируса скончался в стране 3 541 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области пандемия на Дону

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