В Ростовской области – 152 новых заражённых коронавирусом

За сутки в Ростовской области выявили 152 людей, заражённых коронавирусом. Всего в регионе, по данным на утро 24 мая, - 3 569 больных COVID-19. Соответствующие данные сообщает интернет-портал правительства России стопкоронавирус.рф.Как сообщалось ранее, скачок роста числа инфицированных дал очаг в Сальском психоневрологическом интернате. Здесь из-за одного больного сотрудника в общей сложности заразились несколько сотен подопечных и более двух десятков служащих. Сейчас учреждение находится на карантине.Большая часть случаев инфицирования проходит бессимптомно, их регистрируют только после тестирования. Поэтому обследование обязательно проводят для медицинских работников и тех, кто прибыл из-за рубежа или из других регионов страны.Всего в России уже выявлен 344 481 случай заболевания COVID-19, за последние сутки – 8 599. От коронавируса скончался в стране 3 541 человек.