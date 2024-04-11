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В Ростовской области 11 апреля ожидается жара до +30 градусов

В Ростовской области 11 апреля ожидается жара до +30 градусов
На севере Ростовской области ожидается аномальная жара. Прогноз погоды на 11 апреля опубликован на сайте донского ГУ МЧС.

В Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах температура поднимется до +30 градусов. На юге столбики термометров покажут значения ниже. В Сальском и Песчанокопском районе воздух прогреется до +24. Такая же температура ожидается в Ростове-на-Дону.

Скорость ветра в течении суток не превысит 14 метров в секунду (50 километров в час).
Фото: Ростов.Ру
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