На базе ЦГБ Ростова лежат 100 пациентов с коронавирусом
В Ростове-на-Дону на базе ЦГБ имени Семашко лежат 100 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Такие данные сообщили 5 мая в администрации города. Ещё пять человек получают лечение в госпитале, развёрнутом на базе городской больницы № 20.
Всего в городе зафиксировано уже 392 случая заболевания COVID-19. В обсерваторе с подозрением на коронавирус лежат 20 человек. Среди них – те, кто контактировал с заражёнными или вернулся из других регионов и стран.
По всей Ростовской области – 1 353 инфицированных. От новой болезни скончались 11 пациентов.