Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На базе ЦГБ Ростова лежат 100 пациентов с коронавирусом

На базе ЦГБ Ростова лежат 100 пациентов с коронавирусом
В Ростове-на-Дону на базе ЦГБ имени Семашко лежат 100 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Такие данные сообщили 5 мая в администрации города. Ещё пять человек получают лечение в госпитале, развёрнутом на базе городской больницы № 20.

Всего в городе зафиксировано уже 392 случая заболевания COVID-19. В обсерваторе с подозрением на коронавирус лежат 20 человек. Среди них – те, кто контактировал с заражёнными или вернулся из других регионов и стран.

По всей Ростовской области – 1 353 инфицированных. От новой болезни скончались 11 пациентов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.