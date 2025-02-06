В Ростове жители смогут бесплатно пересесть из автобуса на электричку

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в 2025 году планируют предоставить возможность пассажирам бесплатно пересесть из автобуса на электричку. Информацию сообщили в ходе транспортного совещания под руководством Юрия Слюсаря.В донской столице уже в этом году планируют ввести тариф «автобус – городская электричка». Ростовчане пересядут из автобуса на электропоезд или, наоборот, бесплатно. В течение 60 минут деньги придется потратить только на проезд в автобусе.Также планируется развивать выделенные полосы общественного транспорта, заняться расписанием, наладить систему отслеживания общественного транспорта и внедрить бесшовный тариф на проезд.