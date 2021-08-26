В Ростове женский монастырь закрылся из-за коронавируса. Об этом его сотрудники сообщили в социальных сетях 28 августа.-Дорогие прихожане! Со скорбью сообщаем, что в связи с ужесточением карантинных мер вход в монастырь временно закрыт,- написали в аккаунте Свято-Иверского епархиального женского монастыря.Теперь службы будут проходить без прихожан, а заказать просвиры можно в режиме онлайн или в лавке, которая не прекращает свою работу с 8:00 до 19:00.