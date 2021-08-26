Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове женский монастырь закрылся из-за коронавируса

В Ростове женский монастырь закрылся из-за коронавируса

В Ростове женский монастырь закрылся из-за коронавируса. Об этом его сотрудники сообщили в социальных сетях 28 августа.

-Дорогие прихожане! Со скорбью сообщаем, что в связи с ужесточением карантинных мер вход в монастырь временно закрыт,- написали в аккаунте Свято-Иверского епархиального женского монастыря.

Теперь службы будут проходить без прихожан, а заказать просвиры можно в режиме онлайн или в лавке, которая не прекращает свою работу с 8:00 до 19:00.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.