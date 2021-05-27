В Ростове женщина протащила по асфальту свою четырехлетнюю дочь

В Ростове-на-Дону женщина протащила свою четырехлетнюю дочь по асфальту. Вопиющий случай произошел в донской столице 28 мая.Шокирующее видео, на котором женщина жестоко обращается с ребенком, попало в социальные сети. На кадрах можно увидеть, как из дома выбегает женщина. Она выхватывает из рук пенсионерки ребенка, протаскивает его несколько по асфальту, после чего заводит в дом.С жалобами на семью, где жестоко обращаются с ребенком, написали в полицию. Правоохранительные органы приехали домой к женщине, которая была в состоянии алкогольного опьянения.- Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки для принятия дальнейшего решения, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.После инцидента ребенка отвезли в больницу, чтобы проверить, какие у него повреждения.