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В Ростове женщина протащила по асфальту свою четырехлетнюю дочь

В Ростове женщина протащила по асфальту свою четырехлетнюю дочь
В Ростове-на-Дону женщина протащила свою четырехлетнюю дочь по асфальту. Вопиющий случай произошел в донской столице 28 мая.

Шокирующее видео, на котором женщина жестоко обращается с ребенком, попало в социальные сети. На кадрах можно увидеть, как из дома выбегает женщина. Она выхватывает из рук пенсионерки ребенка, протаскивает его несколько по асфальту, после чего заводит в дом.

С жалобами на семью, где жестоко обращаются с ребенком, написали в полицию. Правоохранительные органы приехали домой к женщине, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

- Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки для принятия дальнейшего решения, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

После инцидента ребенка отвезли в больницу, чтобы проверить, какие у него повреждения.

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