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В Ростове женщина получила реальный срок за ограбление супермаркета

В Ростове женщина получила реальный срок за ограбление супермаркета
В Ростове-на-Дону осудили женщину за ограбление продуктового магазина. Инцидент произошел 19 января 2023 года.

Тем вечером Алина Циотос гуляла по центру донской столицы с подругами. На улице Большой Садовой рядом с парком Максима Горького они зашли в магазин. Пока никого не было рядом, Алина сложила в свой пакет пять палок колбасы и два куска сыра на общую сумму примерно 1 600 рублей. Горожанка как ни в чем не бывало направилась к выходу. На кассе ее встретила сотрудница, которая потребовала оплатить товар. Алина тут же выбежала на улицу и скрылась.

Работники позвонили в полицию. Спустя время стражи порядка задержали Циотос. К тому моменту она уже успела продать похищенное. Также выяснилось, что ростовчанка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за похожие преступления.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание Алине в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: Ростов.ру
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