В Ростове мужчина получил реальный срок за кражу планшета

Фото: Ростов.ру

В Ростове мужчину осудили за кражу планшета. Приговор опубликован в картотеке Пролетарского районного суда.Инцидент произошел 8 апреля на площади Толстого. Тогда Сергей Поздняков гулял по Нахичеванскому рынку. В одном из торговых павильонов он увидел лежащий на столе планшет. Пока никого не было поблизости, мужчина похитил гаджет и скрылся. Сумма ущерба составили 20 тысяч рублей.Вскоре злоумышленника задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за похожие преступления.Пролетарский районный суд Ростова назначил Сергею наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.