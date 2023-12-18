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В Ростове мужчина получил реальный срок за кражу планшета

В Ростове мужчина получил реальный срок за кражу планшета
В Ростове мужчину осудили за кражу планшета. Приговор опубликован в картотеке Пролетарского районного суда.

Инцидент произошел 8 апреля на площади Толстого. Тогда Сергей Поздняков гулял по Нахичеванскому рынку. В одном из торговых павильонов он увидел лежащий на столе планшет. Пока никого не было поблизости, мужчина похитил гаджет и скрылся. Сумма ущерба составили 20 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за похожие преступления.

Пролетарский районный суд Ростова назначил Сергею наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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