В Ростове завершился зональный этап фестиваля-конкурса творческих коллективов народов Юга России





В Ростове прошёл гала-концерт зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



В донскую столицу приехали более 30 творческих коллективов из республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской областей и других регионов России. В доме народного творчества в течение трёх дней проходили конкурсные прослушивания, где участники представили традиции своего региона и показали самые лучшие творческие номера, в хореографических, вокальных и инструментальных жанрах. Также для всех желающих проводились мастер-классы по народному пению, фольклору, танцам и музыке.



В рамках фестиваля работала выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел. Здесь можно было увидеть изделия, выполненные в различных техниках, например, войлоковаляние, традиционная кукла, резьба по дереву, художественный металл, лоскутное шитье, вышивка, вязание и другие.

Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения и гала-концертом лучших участников.

- Для Ростовской области это большая честь принимать зональный этап Всероссийского фестиваля творческих коллективов. Такие мероприятия очень важны, ведь они способствуют расширению культурного сотрудничества между регионами и укреплением межнационального согласия и единства наших народов. Это путь к возрождению духовных ценностей и к раскрытию наших талантов, - отметила заместитель министра культуры Тамара Шевченко.



Звания лауреатов фестиваля-конкурса присвоены Фольклорно-этнографическому ансамблю «Эхо гор», Народному вокальному ансамблю «Атаман», Народному ансамблю адыгского танца «Адыги», Народному фольклорно-этнографическому ансамблю казачьей песни «Вся Русь».



Остальные коллективы были награждены дипломами участников I, II и III степени.



Отметим, что фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».