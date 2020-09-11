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В Ростове зафиксировали рекорд по новым заболевшим коронавирусом за последние два месяца

В Ростове зафиксировали рекорд по новым заболевшим коронавирусом за последние два месяца
Фото: ru24.net
В Ростовской области за последние сутки коронавирусную инфекцию подхватили 165 человек. Почти все заболевшие проживают в донской столице. Об этом сообщили в региональном правительстве 15 сентября.

В Ростове-на-Дону зафиксировали вспышку заболеваний коронавирусом - 129 человек. Это рекордное число за последние два месяца. Последний раз так много заболевших зарегистрировали 31 июля - 105 жителей города. Примечательно, что в минувшие сутки донская столица вновь стала лидером по количеству подтверждённых случаев ковида.

Так, с каждым днём в Ростовской области становится всё больше заболевших. На сегодняшний день инфицированы 19195 человек. Жертвами опасного вируса стали 410 жителей региона, в том числе семь пациентов скончались к утру 15 сентября.

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