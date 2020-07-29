В Ростове зафиксировали вспышку коронавируса

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В Ростове-на-Дону зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на портале регионального правительства 31 июля.Так, в Ростовской области за сутки COVID-19 заразились 133 человека, из них порядка 90% - жители донской столицы. Новые случаи болезни зафиксировали в 11 муниципалитетах региона.В Ростове-на-Дону коронавирус подтвердили 105 людям. В Сальском и Мясниковском районах зафиксировали по восемь инфицированных. Три человека заразились опасным вирусом в Миллеровском районе.В Батайске и Азовском районе COVID-19 выявили у двух дончан. По одному случаю заражения - в Таганроге, Азове, Новошахтинске, Егорлыкском и Волгодонском районах.