В 25 городах и районах Ростовской области зафиксировали новые случаи заражения COVID-19

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В Ростовской области продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражения фиксируют в разных городах и районах донского региона. По данным на 28 июля, в 25 муниципалитетах Дона зарегистрировали 133 инфицированных жителя. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.За сутки в Ростове-на-Дону опасным вирусом заболели 59 человек. В Батайске коронавирус подтвердили у девяти горожан, в Мясниковском районе - у семи дончан.По шесть заражённых выявили в Новочеркасске, Шахтах, Азове и Пролетарском районе. По четыре человека обратились за помощью к специалистам в Таганроге и Аксайском районе. У троих подтвердили «корону» в Волгодонске, Белокалитвинском и Песчанокопском районах. В Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Зерноградском и Неклиновском районах диагноз COVID-19 поставили двум жителям. По одному заболевшему оказалось в Зверево, Морозовском, Сальском, Октябрьском, Константиновском, Красносулинском, Заветинском, Азовском и Родионово-Несветайском районах.Напомним, специалисты не исключают начало новой вспышки коронавирусной инфекции в Ростовской области. А пока регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Так, с 20 июля начали работать музеи, выставочные залы, культурные клубы. Ранее открылись салоны красоты, бассейны, бани, сауны.