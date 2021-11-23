В Ростове за три месяца не могли отремонтировать 400 метров дороги на улице Писательской
В Ростове-на-Дону еще один ремонт дороги может завершиться сорванными сроками. Видео «преобразившейся» улицы Писательской местные жители опубликовали в социальных сетях 25 ноября.
На кадрах видно, что рабочие за три месяца успели только поставить тротуарный бордюр, который к концу улицы свален в кучу на месте будущего расположения. Сама дорога местами усеяна щебнем, но в основном она состоит из ям и кочек. Если для пешеходов основной проблемой остается грязь в непогоду, то для автомобилистов появилась задача посложнее - проехать через горы красного кирпича, хаотично разбросанного по улице.
- Все работы приостановлены, - жалуются ростовчане, проживающие на улице Писательской. - Люки до конца не подняли, а тротуарами и вовсе не занимались. Так на протяжении всей улицы.
К слову, сама улица составляет меньше полукилометра - около 440 метров. Что могло помешать асфальтировать сравнительно небольшой участок, остается загадкой. По условиям контракта, ремонт необходимо завершить к 1 декабря. Работы до сих пор идут, но судя по кадрам, за неделю рабочие вряд ли успеют закончить, даже если придется работать круглосуточно.
Подрядчика для ремонта дороги нашли еще в сентябре. Из городского бюджета на улицу Писательскую выделили 5,5 миллионов рублей. За работу взялось ООО «Югкомплексстрой-Ростов». По данным сайта Сбис, штат компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, составляет всего 10 человек. Однако даже этого числа специалистов вполне могло хватить, чтобы за три месяца привести дорогу в цивильный вид.
Директор департамента автодорог и организации дорожного движения Ростова в ходе заседания признал, что проблема с ремонтом дорог существует. Денис Водопьянов отметил, что в 2021 году запланирован ремонт 14 грунтовых дорог, в числе которых и улица Писательская. Однако за месяц до конца года оказалось, что работы завершили только на четырех объектах. На остальных 10, по словам директора департамента, ремонт закончат до нового года.
К срыву сроков по завершению ремонта дорог ростовчанам не привыкать. Ранее по всему городу велись работы по ликвидации ям. Сити-менеджер донской столицы обещал решить проблему неровностей на дорогах к 1 мая. Однако залатать все ямы за короткий срок оказалось нереально физически. Ремонт затянулся на четыре месяца, а структуры, отвечающие за работы, судорожно бросились ускорять процесс. Вот только чиновники не учли, что быстро - не значит качественно.
Жители города неоднократно жаловались на работу дорожников. По их словам (и судя по фото и видео), асфальт буквально раскрошился через месяц после ремонта. В частности, на улице Сосновой, Петренко и Вавилова снова появились ямы, а часть дорожного покрытия размыло дождями. А вот на единственную дорогу, связывающей Ростов и хутор Рогожкино Азовского района, и вовсе не обратили внимания при проведении ямочного ремонта. Улица Нозадзе превратилась в полигон, из-за которого сотни автомобилистов регулярно стояли в пробках. Местные жители пытались своими силами засыпать ямы - этого хватило всего на пару недель. Очевидно, что улице требуется профессиональный ремонт - со спецтехникой и материалами. Однако знаменитый ямочный ремонт так и не дошел до социально значимой дороги.