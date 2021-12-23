В Ростове за сутки коронавирус подхватили еще 148 человек

Фото: Алексей Бойко.

Более ста человек заразились коронавирусом в Ростове за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области за минувшие сутки.По данным на 25 декабря, коронавирусом на Дону заболели 530 человек. При чем, случаи заражения выявили во всех 55 муниципалитетах региона. Больше всего заболевших в Ростове - 148 человек. На втором месте расположился Таганрог - 30 зараженных, в Шахтах - 26 человек. Меньше всего заболевших - в Зимовниковском, Ремонтненском и Советском районах. Там всего по одному инфицированному.Всего с начала пандемии коронавирусом заболели более 191 тысячи человек. Жертвами опасной инфекции стали 9 466 жителей Ростовской области.