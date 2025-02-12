В Ростове за отравление более 170 человек осудили бывшего су-шефа

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Советский районный суд Ростова вынес приговор бывшему су-шефу сервиса по производству и доставке правильного питания GOOD FOOD. Бахтияра Атакова обвинили по уголовной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление людей». Решение озвучили на заседании 3 февраля.Отравление более 170 человек произошло в феврале 2023 года. Десятки горожан оказались в больнице. Врачи диагностировали у пациентов острую кишечную инфекцию. Выяснилось, что эти люди заказывали еду у одного предприятия.Вскоре туда нагрянула проверка, которая выявила ряд нарушений. Потерпевшие подали в суд, требуя возместить им ущерб. Гражданские иски удовлетворили частично, обязав компанию выплатить 940 тысяч рублей.Су-шеф Бахтияр Атаков вовсе оказался на скамье подсудимых. Ему назначили наказание в виде года и 10 месяцев ограничения свободы, а также запретили работать поваром почти три года.