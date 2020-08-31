В Ростове вынесли приговор ветврачу за участие во взяточничестве

Первомайским районным судом Ростова-на-Дону вынесен приговор в отношении ветврача. Дмитрий Новиков признан виновным в совершении преступления по двум статьям: «Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Посредничество во взяточничестве в крупном размере».Мужчина работал ветеринарным врачом на «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных». Учреждение является государственным. Больше года он помогал своему руководителю получать деньги от представителей бизнеса в сфере животноводства. Речь идет о взятке в размере 250 тысяч рублей.Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, Дмитрию Новикову назначили четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденному три года запрещено заниматься ветеринарной деятельностью.