В Ростове выявили 40% новых инфицированных COVID-19 в области

В Ростовской области за сутки специалисты выявили 242 случая инфицирования COVID-19. По данным на 3, большинство из них- жители Ростова-на-Дону (97 человек). На втором месте оказался город Шахты - заразились девять человек. А третье делят Зерноградский и Неклиновский районы. Там вирус подхватили по семь дончан.Положительные тесты получили по шесть жителей Новочеркасска, Новошахтинска, Азовского, Красносулинского и Белокалитвинского районов. В Батайске, Таганроге и Тацинском борьбу с инфекцией начали по пять человек. А на территории появились Егорлыкского, Дубовского, Семикаракорского, Морозовского, Багаевского и города Каменск-Шахтинский COVID-19 заразились по четыре человека.По три инфицированных медики выявили в Сальском, Мясниковском, Каменском, Волгодонском, Миллеровском и Гуково. По два пациента с коронавирусом появились в Азове, Донецке и Волгодонске. Столько же заболевших оказалось среди жителей Зимовниковского, Кагальницкого, Орловского, Ремонтненского, Константиновского, Цимлянского, Верхнедонского, Тарасовского, Аксайского и Кашарского районах. Меньше всего случаев заражения зафиксировали в Пролетарском, Мартыновском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Чертковском, Целинском, Песчанокопском, Веселовском и Заветинском районах. На территории этих муниципалитетов вирус подхватили по одному человеку.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 81 562 дончан. Из них 3 656 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки не стало 24 человек. Как сообщили в правительстве области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.