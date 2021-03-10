Ростовчане составили 40% новых инфицированных COVID-19 в области

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 243 человека. Лидером по числу заболевших за сутки с 11 по 12 марта стала донская столица. Там диагноз подтвердился у 98 человек. Второе место делят Таганрог, Азовский и Зерноградский районы (по девять зараженных).В Семикаракорском, Мясниковском, Неклиновском, Морозовском районах и городе Гуково появились по семь пациентов с COVID-19, в Матвеево-Курганском и Батайске - по шесть. Положительные тесты получили по пять жителей Белокалитвинского, Константиновского районов, а также Новошахтинска, Волгодонска и Шахт. В Красносулинском, Аксайском, Мартыновском, Каменском районах борьбу с вирусом начали по четыре дончанина.По три человека заболели на территории Милютинского, Багаевского районов и Новочеркасска. В Азове, Каменске-Шахтинском, а также в Куйбышевском и Сальском районах инфекцию подхватили по два человека, аналогичная ситуация - в Кагальницком, Волгодонском, Пролетарском. Меньше всего зараженных оказалось в Орловском, Шолоховском, Чертковском, Зимовниковском, Октябрьском, Веселовском и Дубовском районах. Там медики выявили по одному случаю заболевания.С начала пандемии коронавирусом заразились 76 240 дончан. По информации регионального правительства, 3 282 из них скончались от осложнений, вызванных опасной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 22 человек.