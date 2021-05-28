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В Ростове выявили 38% случаев заражения COVID-19

В Ростове выявили 38% случаев заражения COVID-19
Ростов-на-Дону снова в лидерах по числу инфицированных коронавирусом в регионе. За сутки с 29 по 30 мая врачи зафиксировали 179 случаев заражения. Из них 69 (38,5%) - среди ростовчан. В Азовском районе диагноз подтвердился у девяти жителей, а в Зерноградском - у восьми.

В Семикаракорском районе инфекцию подхватили шесть человек. На территории Гуково, Шахтах и Новочеркасске - по пять. В Сальском, Каменском, Кагальницком районах и городе Батайска пациентами с COVID-19 стали по четыре человека. В числе новых заболевших - по три жителя Мясниковского, Заветинского, Красносулинского, Мартыновского, Константиновского районов, а также Новошахтинска и Зверево.

Инфекцию подхватили по два жителя Веселовского, Миллеровского, Шолоховского, Верхнедонского, Зимовниковского, Неклиновского, Тацинского, Аксайского районов и городов Донецка, Каменска-Шахтинского. По одному заболевшему оказалось в Багаевском, Матвеево-Курганском, Егорлыкском, Ремонтненском, Морозовском, Боковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Кашарском, Чертковском районах. У стольких же человек выявили вирус в Орловском, Пролтераском, Куйбышевском, Цимлянском и Азове.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 94 014 жителей Ростовской области. Из них 4 424 скончались от тяжелых последствий. Как сообщили в областном правительстве, за минувшие сутки не стало двух пожилых человек: 82-летний женщины и 87-летнего мужчины.

Фото: Wikiway.com.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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