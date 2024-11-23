После происшествия на вокзале в Ростове ранен полицейский

Фото: Ростов ру.

После инцидента на железнодорожном вокзале в Ростове один из полицейских оказался в реанимации. ЧП произошло вечером 23 ноября на Привокзальной улице.Возле вокзала разгорелся конфликт между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них вытащил оружие и произвел выстрел. В результате данного происшествия один человек получил ранения.По информации портала Donday, пострадавший — полицейский. Его в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где он сейчас находится в отделении реанимации.В настоящее время следственные органы работают над уточнением обстоятельств происшедшего. Официальных заявлений по этому случаю пока не было сделано.