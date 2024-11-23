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После происшествия на вокзале в Ростове ранен полицейский

После происшествия на вокзале в Ростове ранен полицейский
После инцидента на железнодорожном вокзале в Ростове один из полицейских оказался в реанимации. ЧП произошло вечером 23 ноября на Привокзальной улице.

Возле вокзала разгорелся конфликт между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них вытащил оружие и произвел выстрел. В результате данного происшествия один человек получил ранения.

По информации портала Donday, пострадавший — полицейский. Его в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где он сейчас находится в отделении реанимации.

В настоящее время следственные органы работают над уточнением обстоятельств происшедшего. Официальных заявлений по этому случаю пока не было сделано.
Фото: Ростов ру.
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