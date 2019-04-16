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Возле полпредства ЮФО в Ростове продолжают останавливаться автобусы

Возле полпредства ЮФО в Ростове продолжают останавливаться автобусы
Водители троллейбусов в Ростове жалуются на ужасную работу общественного транспорта на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского. На страничке в соцсети одна из ростовчанок пишет, что водители автобусов нарушают правила движения и высаживают пассажиров там, где должны стоять троллейбусы.

Женщина отмечает, что на указанном участке есть две остановки: для автобусов и троллейбусов. Однако, как только в город вышел транспорт перевозчика ТрансЭкспорт, водители стали устраивать бардак на проезжей части. Автобусы №70 и №80 стали высаживать и подбирать пассажиров на остановках, предназначенных исключительно для троллейбусов.

Департамент транспорта 12 марта запретил маршрутам №3, №3а и №7 делать остановку на пригородном Ж\Д вокзале.

- В итоге автобусы взбесились! У 70-х и 80-х маршрутов появились две остановки на Ворошиловском. При этом водители объяснили это тем, что им дало разрешение руководство, - негодует ростовчанка.

Водители троллейбусов возмущаются таким изменениям. Каждый день они фотографируют то, как автобусы нарушают правила, и отправляют их в Департамент. Но что бы они не делали — всё без столку. Власти никак не реагируют на жалобы.

Женщина добавила, что в скором времени у водителей троллейбусов кончится терпение и они составят коллективную жалобу в прокуратуру.
Возле полпредства ЮФО в Ростове продолжают останавливаться автобусы

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