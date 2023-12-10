Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове водитель авто избежал наказания за ДТП с пострадавшим подростком

В Ростове водитель авто избежал наказания за ДТП с пострадавшим подростком
Ворошиловский районный суд Ростова прекратил уголовное дело в отношении водителя авто, устроившего ДТП с пострадавшим подростком. Авария произошла в донской столице 2 мая 2002 года.

Тогда 21-летний Алексей В. ехал за рулем «Форда Фокуса» по переулку Оренбургскому. Во время поворота на улицу Нариманова он не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту с 16-летним пассажиром. Избежать столкновения не удалось. От удара подростки отлетели в сторону.

После аварии старшего юношу доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Состояние пациента ухудшалось, и его перевели в реанимацию. К счастью, медработникам в итоге удалось спасти несовершеннолетнему жизнь.

После ДТП в отношении Алексея возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ходе судебного заседания родители потерпевшего подали ходатайство о примирении сторон. Обвиняемый полностью компенсировал нанесенный моральный ущерб.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.