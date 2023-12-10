В Ростове водитель авто избежал наказания за ДТП с пострадавшим подростком

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Ворошиловский районный суд Ростова прекратил уголовное дело в отношении водителя авто, устроившего ДТП с пострадавшим подростком. Авария произошла в донской столице 2 мая 2002 года.Тогда 21-летний Алексей В. ехал за рулем «Форда Фокуса» по переулку Оренбургскому. Во время поворота на улицу Нариманова он не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту с 16-летним пассажиром. Избежать столкновения не удалось. От удара подростки отлетели в сторону.После аварии старшего юношу доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Состояние пациента ухудшалось, и его перевели в реанимацию. К счастью, медработникам в итоге удалось спасти несовершеннолетнему жизнь.После ДТП в отношении Алексея возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В ходе судебного заседания родители потерпевшего подали ходатайство о примирении сторон. Обвиняемый полностью компенсировал нанесенный моральный ущерб.