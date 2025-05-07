В Ростове во время съемок скончался режиссер и кинооператор Игорь Кожевников

Фото: Союза кинематографистов России

В Ростове-на-Дону на съёмках внезапно скончался Игорь Кожевников, известный режиссёр и оператор. Его сердце остановилось 5 мая. О трагическом событии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, членом которого был Игорь Кожевников.В некрологе говорится, что причиной смерти стал инсульт. Игорю Кожевникову было 66 лет.В фильмографии Игоря Кожевникова — 30 работ. Он был оператором таких фильмов, как «Три мушкетёра» (режиссёр Сергей Жигунов), «Дачный романс» (режиссёр Вадим Дубровицкий), «Предлагаемые обстоятельства» (режиссёр Александр Хван) и других.Прощание с Игорем Кожевниковым состоится в Санкт-Петербурге 7 мая.