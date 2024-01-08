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В Ростове тысячи горожан остались без электричества из-за коммунальной аварии

В Ростове тысячи горожан остались без электричества из-за коммунальной аварии
В Ростове тысячи человек остались без света из-за коммунальной аварии. Электричество отключили в ночь на 8 января на 48 улицах и в переулках.

Как сообщили в «Донэнерго», причиной временных неудобств стала коммунальная авария. Сначала лампочки погасли в домах Первомайского района, затем Кировского и Октябрьского.

Аналогичная проблема появилась в Таганроге (улица Тольятти и соседние) и Красном Сулине (Северо-Восточная, Южная, Центральная, Бакинская). Там же отключили и отопление.

Причиной временных неудобств стали протечки при подаче горячей воды, технологические нарушения на электросети и другие коммунальные аварии.
Фото: Rostov.ru.
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