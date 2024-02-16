В Ростове в одном из супермаркетов у мужчины случился сердечный приступ

Фото: Это Ростов

В одном из супермаркетов города Ростова-на-Дону мужчине стало плохо. Инцидент произошел 16 февраля в магазине на улице Волкова.Примерно в 11:00 у одного из посетителей ростовского супермаркета случилось недомогание. Мужчина подошел к кассе и вдруг потерял сознание и рухнул на пол. Он стал задыхаться и сильно дрожал. Сотрудник магазина вызвал скорую помощь. Посетители, ошарашенные происходящим, были не в силах оказать ему первую помощь.Прибывшие медики, предположительно, констатировали сердечный приступ. Мужчину отвезли на скорой помощи в больницу.