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В Ростове в одном из супермаркетов у мужчины случился сердечный приступ

В Ростове в одном из супермаркетов у мужчины случился сердечный приступ
В одном из супермаркетов города Ростова-на-Дону мужчине стало плохо. Инцидент произошел 16 февраля в магазине на улице Волкова.

Примерно в 11:00 у одного из посетителей ростовского супермаркета случилось недомогание. Мужчина подошел к кассе и вдруг потерял сознание и рухнул на пол. Он стал задыхаться и сильно дрожал. Сотрудник магазина вызвал скорую помощь. Посетители, ошарашенные происходящим, были не в силах оказать ему первую помощь.

Прибывшие медики, предположительно, констатировали сердечный приступ. Мужчину отвезли на скорой помощи в больницу.
Фото: Это Ростов
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