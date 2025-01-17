В Ростове в крещенскую ночь будет тепло и пасмурно

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В эти выходные в Ростове-на-Дону температура поднимется до +4 градусов. Прогноз на 18 и 19 января предоставлен метеорологами ростовского Гидрометцентра.В субботу утром термометры покажут +3 градуса. К полудню ожидается повышение температуры до +4, а к вечеру она вновь снизится до 0 градусов. Синоптики предсказывают дождь со снегом примерно к полуночи. Ветер в это время будет порывистым, достигнув 6 метров в секунду.В ночь на 19 января, на Крещение, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода без осадков. К обеду температура снова поднимется до +4 градусов, а к вечеру опустится до -2. Скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.