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В Ростовской области под колеса легковушки попал 63-летний пенсионер

В Ростовской области под колеса легковушки попал 63-летний пенсионер

В Ростовской области произошел наезд легкового автомобиля на 63-летнего мужчину. Авария случилась 16 января в Красном Сулине.

По предварительным данным, около 17:55 на улице Фурманова, 3 водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не заметил выбежавшего на проезжую часть пожилого мужчину. У водителя просто не было времени для маневра или торможения, что привело к тому, что он сбил прохожего на большой скорости.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этого ДТП пострадал 63-летний пешеход, который был срочно госпитализирован.
Фото: Госавтоинспекция РО
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