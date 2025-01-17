В Ростовской области под колеса легковушки попал 63-летний пенсионер

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошел наезд легкового автомобиля на 63-летнего мужчину. Авария случилась 16 января в Красном Сулине.По предварительным данным, около 17:55 на улице Фурманова, 3 водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не заметил выбежавшего на проезжую часть пожилого мужчину. У водителя просто не было времени для маневра или торможения, что привело к тому, что он сбил прохожего на большой скорости.По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этого ДТП пострадал 63-летний пешеход, который был срочно госпитализирован.