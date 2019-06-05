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В Ростове в экстренном порядке расселят аварийный дом из-за угрозы обрушения

В Ростове в экстренном порядке расселят аварийный дом из-за угрозы обрушения
Аварийный дом, находящийся под угрозой разрушений, расселят в экстренном порядке. Вопрос обсудили на внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об ухудшении состояния строительных конструкций многоквартирного дома по адресу: улица Станиславского, 264 сообщил глава Кировского района Роман Волошин. По его словам, в 2018-2019 годах на здании неоднократно происходило обрушение кирпичной кладки с южного фасада.
- Комиссия приняла решение о безотлагательном переселении жильцов дома в маневренный фонд при поступлении соответствующих заявлений, - сообщили в администрации Ростова. – Сотрудники полиции в случае отселения жильцов обеспечат общественный порядок на прилегающей к дому территории и охрану имущества, оставленного в квартирах отселенных горожан.

Отметим, что здание было построено 120 лет назад и до сих пор не было признано аварийным. Его дальнейшую судьбу определит комиссия. Она должна решить подлежит ли дом реконструкции или его необходимо снести.

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