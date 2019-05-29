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В Ростове улицу Лермонтовскую закроют для транспорта

В Ростове улицу Лермонтовскую закроют для транспорта
На улице Лермонтовской в Ростове ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Из-за строительства военного городка на проспекте Буденновском будет запрещено движение транспорта на участке от Буденновского до дома № 48 по улице Лермонтовской. Ограничение вводят с 1 июля до 31 августа. Объезд будет осуществляться по улице Тельмана. На участке от переулка Островского до дома № 46 по улице Лермонтовской будет организовано двустороннее движение.

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