В Ростове улицу Лермонтовскую закроют для транспорта



На улице Лермонтовской в Ростове ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.



Из-за строительства военного городка на проспекте Буденновском будет запрещено движение транспорта на участке от Буденновского до дома № 48 по улице Лермонтовской. Ограничение вводят с 1 июля до 31 августа. Объезд будет осуществляться по улице Тельмана. На участке от переулка Островского до дома № 46 по улице Лермонтовской будет организовано двустороннее движение.