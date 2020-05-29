Пешеходный переход от парка Горького к Соборному появится в Ростове

В Ростове-на-Дону ко Дню города (20 сентября) появится пешеходный переход от парка Горького к переулку Соборному. Таким образом, пешеходная зона Пушкинская – парк Горького – Соборный – набережная станет непрерывной, сообщила администрация донской столицы.На участке дороги нанесут разметку и установят светофор. Неудобств для водителей он не создаст.– Дорога к храму – это историческая данность донской столицы: наземный переход на этом участке был до начала 2000-х годов. Потом по неизвестным причинам его убрали. И теперь пешеходная зона Пушкинская – парк Горького – Соборный – набережная будет восстановлена, – рассказал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.