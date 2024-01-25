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В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом объявили в администрации города 25 января.

На город обрушился снегопад. В ведомстве сообщили, что спецтехника находится на дежурстве и готова к выходу на линию для обработки дорог и улиц в любой момент. А запасов противогололедных материалов достаточно.

В непогоду автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности сократить поездки на личном транспорте. Также пешеходам стоит быть внимательными и осторожными при передвижении по городу.

Напомним, в начале января на Ростовскую область обрушился ледяной дождь и снег, что стало причиной отключений электричества Аксайского, Сальского, Зерноградского, Пролетарского районов. Также из-за скользкой дороги произошло множество аварий.
Фото: Donday
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