В Ростове стартовали работы по улучшению общественной территории вдоль Зорге

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону стартовали работы по улучшению общественной зоны, расположенной между проспектом Стачки и улицей Зорге, 9.Жители донской столицы выступили с предложением о благоустройстве данной территории. Стоит отметить, что в непосредственной близости находится один из ключевых вузов ЮФО. Данная территория обладает большим потенциалом и требует модернизации.В рамках федеральной программы «Создание благоприятной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда» за обновление этого объекта отдали свои голоса 28 тысяч ростовчан.На данный момент подрядная организация занимается удалением опасных деревьев, формированием кроны зеленых насаждений и планированием участка. Рабочие осуществляют демонтаж бордюрного камня вдоль пешеходной зоны и старого асфальтового покрытия.Как сообщили глава администрации Советского района Ростова Никита Паремузов, в ходе реконструкции планируют высадить 266 лип и 114 кустов сирени, а также пересадить 22 взрослых дерева.- На территории парка будут также проложены пешеходные дорожки из тротуарной плитки и установлены 139 малых архитектурных форм, – уточнил глава администрации Советского района донской столицы.Окончание ремонтных работ намечено на ноябрь 2025 года.