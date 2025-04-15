В шахте в Ростовской области, где случился обвал, нашли множество нарушений

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На белокалитвинской шахте «Садкинской» обнаружили девять нарушений правил охраны труда и антитеррористической безопасности. Информация об этом размещена на официальном сайте Росгвардии.Проверка проходила с 19 ноября по 3 декабря 2024 года. На законного представителя ООО «Шахтоуправление „Садкинское“» составили протокол об административном нарушении за неисполнение требований.После проверки представитель должен был выполнить работы по устранению выявленных нарушений. Однако 15 апреля в шахте произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались 75 горняков.