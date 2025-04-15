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В шахте в Ростовской области, где случился обвал, нашли множество нарушений

В шахте в Ростовской области, где случился обвал, нашли множество нарушений
На белокалитвинской шахте «Садкинской» обнаружили девять нарушений правил охраны труда и антитеррористической безопасности. Информация об этом размещена на официальном сайте Росгвардии. 

Проверка проходила с 19 ноября по 3 декабря 2024 года. На законного представителя ООО «Шахтоуправление „Садкинское“» составили протокол об административном нарушении за неисполнение требований.

После проверки представитель должен был выполнить работы по устранению выявленных нарушений. Однако 15 апреля в шахте произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались 75 горняков.
Фото: ИИ
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