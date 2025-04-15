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Опубликовали кадры шахты в Ростовской области, где под завалами оказались два горняка

Опубликовали кадры шахты в Ростовской области, где под завалами оказались два горняка
ГУ МЧС по Ростовской области опубликовали кадры с места происшествия в шахте «Садкинской» в Белокалитвинском районе. Утром 15 апреля там произошел обвал горной породы.

В момент происшествия в шахте находились 75 человек, которых эвакуировали.

Двое горняков оказались заблокированными под завалами на глубине 125 метров. Их судьба остаётся неизвестной. На месте происшествия работают 68 специалистов и 17 единиц техники. В спасательных работах участвуют два отделения горноспасателей, состоящие из 16 человек и двух специальных машин.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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