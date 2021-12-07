В Ростове самые дешевые в регионе свинина и сливочное масло

Фото: Корзина фермера/100sp.

Стало известно, какие продукты в донской столице самые дешевые в Ростовской области. Актуальные цены на провизию опубликовал Ростовстат 9 декабря.По статистике, ростовчанам свинина обходится в 318 рублей, а сливочное масло - в 570. Цены на эти продукты - самые дешевые в регионе. Также выгоднее всего в донской столице покупать муку (41 рубль) и репчатый лук (25 рублей).Однако большинство продуктов остаются лидерами по высоким ценам в Ростовской области. Например, за баранину тут попросят 490 рублей, когда в Шахтах она стоит около 417 рублей за килограмм. Цена на сыр составляет 599 рублей (в Миллерово - 553).На килограмм творога ростовчане потратят 382 рубля, а в Миллерово - на 40 рублей меньше (342). Замороженная рыба стоит 194 рубля (в Миллерово - 175). За маргарин попросят 156 рублей, хотя жителям Волгодонска он обойдется на 20 рублей дешевле (136).В числе самых дорогих продуктов оказались пшено (50 рублей) и соль (15 рублей). В Сальске они стоят 41 и 13 рублей соответственно. Цены на хлеб варьируются от 57 до 65 рублей, в зависимости от сорта муки. Пшеничный хлеб дешевле купить в Миллерово - за 47 рублей, а в Шахтах стоимость ржаного хлеба составит 51 рубль.