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В Ростове самые дешевые мука и свинина

В Ростове самые дешевые мука и свинина
В Ростове зафиксировали самые низкие цены на свинину и муку. Актуальную стоимость продуктов 13 января опубликовали на сайте Ростовстата.

Килограмм свиного мяса в среднем стоит около 319 рублей. Это на семь рублей меньше, чем в среднем по региону (326). Пшеничная мука ростовчанам обойдется в 41 рубль при средней цене 44 рубля.

Однако число самых дорогих продуктов в донской столице значительно больше. Например, за баранину тут попросят 475 рублей, когда средняя стоимость - на 20 рублей ниже. А в Шахтах и вовсе ее можно купить за 422 рубля. Килограмм сыра стоит 615 рублей, а в Миллерово - 565, на 50 рублей меньше.

Аналогичная ситуация - с полукопченой колбасой. Кило стоит в Ростове 512 рублей, когда в Таганроге - 494. Одними из самых дорогих оказались соль (15 рублей) и сахар (55 рублей), с небольшим отрывом в несколько рублей от среднего и минимального значений. Кроме того, не становится дешевле и хлеб. В зависимости от сорта муки ростовчанам он обходится от 66 до 69 рублей. В Шахтах его можно купить за 52 рубля, а в Миллерово - за 59.
Фото: 1000.menu.
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